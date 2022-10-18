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    Даллас — Миннесота Юнайтед. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2022 в 04:30 начнется матч в плей-офф футбольной лиги МЛС Даллас — Миннесота Юнайтед

    Футбол MLS
    Даллас и Миннесота Юнайтед начнут матч в 04:30 в плей-офф футбольной лиги МЛС, 18.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Миннесота Юнайтед.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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