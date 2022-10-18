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    Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2022 в 21:30 начнется матч в английской Премьер-лиге Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест

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    В 21:30 18.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест в английской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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