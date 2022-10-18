В 21:30 18.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ноттингем Форест». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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