Бальде не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

Нападающий «Спартака»не планирует подавать апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент сенегальского футболиста.

Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

«Мы получили документы с мотивировкой отстранения Кейта. В ближайшее время решим, что делать дальше.

Скорее всего, мы не будем подавать апелляцию, потому что это в любом случае займет больше времени, чем осталось до окончания его дисквалификации», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.