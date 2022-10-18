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    Бальде не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

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    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не планирует подавать апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент сенегальского футболиста.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

    По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

  • Бальде останется в России на время дисквалификации
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    • «Мы получили документы с мотивировкой отстранения Кейта. В ближайшее время решим, что делать дальше.

    Скорее всего, мы не будем подавать апелляцию, потому что это в любом случае займет больше времени, чем осталось до окончания его дисквалификации», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

    Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

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