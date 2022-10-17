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    Зиньковский: Абаскаль сказал, чтобы я разорвал фланг ЦСКА

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, о чем его попросил главный тренер команды Гильермо Абаскаль перед выходом на замену в матче с ЦСКА (2:2).

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    В начале второго тайма Зиньковский поразил ворота ЦСКА ударом из-за пределов штрафной площади.

    «Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!

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    • Устраивает ли меня роль джокера? Тяжелый вопрос. Наверное, каждого это не устраивало бы. Но у нас все хорошо идет. Я сыграл тайм, забил гол, поэтому все нормально», приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров. Красно-белые отстают от «Зенита» на семь очков.

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