Зиньковский: Абаскаль сказал, чтобы я разорвал фланг ЦСКА

Полузащитник «Спартака»рассказал, о чем его попросил главный тренер командыперед выходом на замену в матче с(2:2).

В начале второго тайма Зиньковский поразил ворота ЦСКА ударом из-за пределов штрафной площади.

«Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!

Устраивает ли меня роль джокера? Тяжелый вопрос. Наверное, каждого это не устраивало бы. Но у нас все хорошо идет. Я сыграл тайм, забил гол, поэтому все нормально», приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров. Красно-белые отстают от «Зенита» на семь очков.