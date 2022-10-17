«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС по матчу с «Уралом»

Футбольный клубопубликовал на своем сайте обращение к председателю Экспертно-судейской комиссии РФС

Дончане считают, что судейство в прошедшей игре 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) было необъективным.

«На 4-й минуте матча игрок "Ростова" под номером 4 делал передачу вперед, но в этот момент игрок "Урала" под номером 22 сыграл рукой, остановив атаку "Ростова". Ни главный арбитр, ни ассистент никак не отреагировали на этот эпизод.

На 5-й минуте матча игрок "Ростова" под номером 77 опередил соперника под номером 22, но игрок "Урала" совершил толчок рукой в спину, после чего футболист "Ростова" оказался на газоне, а потенциально перспективная атака была сорвана.

Ни арбитр, ни ассистент никак на это не отреагировали», — говорится в заявлении «Ростова».