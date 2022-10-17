ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЗаколдованный «Энфилд». Холанн остался в тени Салаха
  • 17:17
    • Объявлены имена арбитров на матчи 4-го тура Кубка России
  • 16:31
    • Кокорин о первом матче за «Фиорентину»: Я выхожу, и мне вообще насрать
  • 15:35
    • Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России
  • 14:37
    • Зарема Салихова жестко высказалась о грубых словах Федотова в адрес Абаскаля
  • 14:13
    • Федотов о перепалке с Абаскалем: Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил
    Все новости спорта

    Нигматуллин — о поступке Зобнина: В дерби так нельзя поступать, слишком высока цена победы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак ЦСКА
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о московском дерби между «Спартаком» и ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Результат считаю достаточно справедливым. С переменным успехом развивался матч.

    Сначала армейцы забили скандальный мяч. Вина здесь Зобнина, который выключился в определенный момент.

    Понятно, что он из добрых побуждений, но в таких случаях надежнее выбить мяч за половину поля, тем самым аргументируя фэйр-плей.

    В дерби так не должны были поступать. В таком матче очень высока цена победы.

    Что касаемо остального развития событий, моменты были у тех и у других. "Спартак" достаточно ярко сыграл отрезок — забили два гола. Армейцы тоже остро огрызались — забили красивые мячи.

    Результат логичен. Матч можно занести в актив двух команд. Показали хороший футбол», — сказал Нигматуллин Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сампдория» не даст себя в обиду
  • «Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • У «Динамо» больше шансов в столичном дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Где Кокорин, там и голы?!
  • «Аполлон» — «Арис» Лимассол. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аполлон — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры