Нигматуллин — о поступке Зобнина: В дерби так нельзя поступать, слишком высока цена победы

Бывший вратарь сборной Россиивысказал мнение о московском дерби между(2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Результат считаю достаточно справедливым. С переменным успехом развивался матч.

Сначала армейцы забили скандальный мяч. Вина здесь Зобнина, который выключился в определенный момент.

Понятно, что он из добрых побуждений, но в таких случаях надежнее выбить мяч за половину поля, тем самым аргументируя фэйр-плей.

В дерби так не должны были поступать. В таком матче очень высока цена победы.

Что касаемо остального развития событий, моменты были у тех и у других. "Спартак" достаточно ярко сыграл отрезок — забили два гола. Армейцы тоже остро огрызались — забили красивые мячи.

Результат логичен. Матч можно занести в актив двух команд. Показали хороший футбол», — сказал Нигматуллин Sport24.