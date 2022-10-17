В 03:00 17.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф футбольной лиги МЛС.

Последний матч между собой: «Монреаль» — «Орландо Сити» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Орландо Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Орландо Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Орландо Сити.

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