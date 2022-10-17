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    Мбаппе прокомментировал информацию о возможном уходе из «ПСЖ» зимой

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    Килиан Мбаппе опроверг слухи о желании уйти из «ПСЖ».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее появилась информация, что нападающий хочет сменить клуб из-за невыполненных обещаний руководства парижан.

    «Я очень счастлив, я никогда не просил уйти в январе. Я даже отдаленно не причастен к этой новости. Я был так же шокирован, как и все остальные.

    Люди могут подумать, что я причастен, но я совсем к этому не имею отношения. Просто хочу сказать, что это совершенно неправильно, и я очень счастлив в команде», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

    В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 14 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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