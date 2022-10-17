Лапочкин: Ермакова надо было удалять за фол на Пруцеве

Бывший арбитр ФИФАсчитает, что полузащитник полузащитник ЦСКАдолжен был получить красную карточку после грубого фола на полузащитнике «Спартака»

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

«Стык Ермакова с Пруцевым? Это страшный момент, конечно. Слава богу, что игрок не получил серьезную травму.

Я думаю, что здесь надо было показывать красную карточку. Был довольно интенсивный подкат: прямая нога, шипы, попадает высоко, голеностоп Пруцева идет на слом — все критерии за красную карточку. Мне интересно, почему VAR не позвал Карасева.

По поводу первого гола: Роман Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи, футболисты должны сами разбираться. Судья останавливает игру, когда есть подозрение на травму головы. Все вопросы здесь к защитнику ЦСКА», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».