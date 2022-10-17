ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак» Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене»
  • 10:23
    • Чалов назвал странным судейство в матче со «Спартаком»
  • 07:29
    • Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
  • 00:12
    • «Милан» вырвал выездную победу у «Вероны»
  • 23:56
    • Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Марселем»
  • 21:59
    • ЦСКА сыграл вничью в столичном дерби со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Лапочкин: Ермакова надо было удалять за фол на Пруцеве

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России
    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что полузащитник полузащитник ЦСКА Никита Ермаков должен был получить красную карточку после грубого фола на полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

    Сергей Лапочкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Лапочкин

    Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Стык Ермакова с Пруцевым? Это страшный момент, конечно. Слава богу, что игрок не получил серьезную травму.

    Я думаю, что здесь надо было показывать красную карточку. Был довольно интенсивный подкат: прямая нога, шипы, попадает высоко, голеностоп Пруцева идет на слом — все критерии за красную карточку. Мне интересно, почему VAR не позвал Карасева.

  • Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене»
  • Реакция спортивных СМИ на главное столичное дерби
  • Сегодня

    • По поводу первого гола: Роман Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи, футболисты должны сами разбираться. Судья останавливает игру, когда есть подозрение на травму головы. Все вопросы здесь к защитнику ЦСКА», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сампдория» не даст себя в обиду
  • «Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • У «Динамо» больше шансов в столичном дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Где Кокорин, там и голы?!
  • «Аполлон» — «Арис» Лимассол. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аполлон — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры