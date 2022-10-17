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    Куртуа получил премию Льва Яшина

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    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал лучшим вратарем года. Ему вручили премию Льва Яшина.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    В списке номинантов на приз от журнала France Football также были Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Эдуар Менди (Сенегал, «Челси»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Кевин Трапп (Германия, «Айнтрахт») и Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»).

    В прошлом сезоне бельгиец выиграл с клубом Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

    Премию учредили в честь советского вратаря Льва Яшина, который стал первым, и пока что единственным, голкипером в истории, получившим «Золотой мяч».

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