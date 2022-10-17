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    Чалов вышел на четвертое место по голам за ЦСКА в РПЛ

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    Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:2) в РПЛ.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Нападающий забил 53-й и 54-й голы за армейцев в чемпионатах России и вышел на четвертое место в истории клуба, догнав Алана Дзагоева.

    Рекордсменом ЦСКА является Вагнер Лав с 85 голами. На втором месте Сергей Семак (68), на третьем — Сейду Думбия (66).

    «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

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