Чалов вышел на четвертое место по голам за ЦСКА в РПЛ

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
Нападающий забил 53-й и 54-й голы за армейцев в чемпионатах России и вышел на четвертое место в истории клуба, догнав Алана Дзагоева.
Рекордсменом ЦСКА является Вагнер Лав с 85 голами. На втором месте Сергей Семак (68), на третьем — Сейду Думбия (66).
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.
В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».