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    Аваи — Флуминенсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.10.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Аваи — Флуминенсе

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 17.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Аваи — Флуминенсе в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Аваи» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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