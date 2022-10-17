В 20:00 17.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Анкарагюджю» — «Фенербахче» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анкарагюджю» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фенербахче»).

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