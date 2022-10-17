Алиссон установил рекорд в АПЛ по ассистам

Голкипер «Ливерпуля»стал автором голевой передачи в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).

30-летний бразилец отдал третий голевой пас за время своего выступления в АПЛ на египетского форварда Мохамеда Салаха. Это рекордное количество ассистов голкипера на одного игрока.

Добавим, что это уже второй голевой пас для Алиссона в 2022 году. Ранее он ассистировал Салаху в матче 26-го тура АПЛ-2021/22 с «Норвичем» (3:1).

«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.

Календарь и таблица АПЛ

Мерсисайдцы обыграли «горожан» в третий раз подряд и продлили серию без поражений в играх против команды Хосепа Гвардиолы до пяти встреч.