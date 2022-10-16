Хави: Мне кажется, что все работает против «Барселоны», нам просто не везет

Главный тренервысказал мнение об исходе матча с мадридским(1:3) в 9-м туре Ла Лиги.

«Такое ощущение, что все складывается не так, как надо нам, что есть негативная динамика. Мы бьемся до конца, но таков футбол.

Нам не повезло в среду, сегодня мы проиграли — но это только три очка. У нас была возможность сохранить место на вершине таблицы, но мы уходим ни с чем.

Мы часто проникали в штрафную "Реала", но он хорошо защищался. Мне кажется, что все работает против нас.

Мне почти нечего сказать, мне неприятно. Соперник начал матч очень интенсивно. Фати мог сделать счет 2:2, но сразу после этого "Реал" получил право пробить пенальти. Нам просто не везет.

Мы говорили о том, что надо помешать сопернику контратаковать, но уже в первые минуты он подловил нас и открыл счет.

Приходится подчеркнуть то, что строительство нашей команды еще идет, но нам нужно повышать свою конкурентоспособность.

Мы доминировали, мы вынудили "Реал" играть на его половине, несмотря на то, что проводили не лучший матч, мы создавали моменты», — сказал Хави DAZN.