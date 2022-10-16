«Реал Мадрид» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч

Сегодня, 16 октября, состоится встреча испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Команды объявили стартовые составы.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Азар, Асенсио, Вальехо, Диас, Камавинга, Каньисарес, Лопес, Васкес, Одриосола, Родриго, Рюдигер, Фернандес.

«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде.

Запасные: Пике, Ансу Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кессье, Пенья, Гави, Торрас, Пенья.

Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.