«Реал» — «Барселона»: счет матча 3:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

На 12-й минуте на Кроосе сфолили, но он в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном. Немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Карима Бензема, который ударом в касание поразил цель

На 35-й минуте Менди получил мяч на левом углу штрафной «Барсы» и по диагонали выкатил мяч назад на испанского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам каталонцев, удвоив счет.

На 83-й минуте Фати разогнал атаку «Барсы» по левому флангу, ворвался в штрафную и совершил прострел, Левандовский пяткой красиво подправил мяч дальше, и Ферран Торрес в касание загнал его в цель.

На 90-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти после просмотра ВАР — Гарсия наступил на ногу Родриго в штрафной, уронив соперника.

Сам же Родриго и реализовал 11-метровый удар. Пробил бразилец в левый угол, и угадал тер Штеген направление удара, но рикошетом от штанги мяч заскочил в ворота.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Барселона 3:1 Голы: 1:0 Карим Бензема (12'), 2:0 Федерико Вальверде (35'), 2:1 Ферран Торрес (83'), 3:1 Родриго (пенальти) (90 + 1') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль (Антонио Рюдигер, 88'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 78'), Орельен Чуаэми, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Карим Бензема (Марко Асенсио, 88'), Винисиус Жуниор (Родриго, 85') Барселона: Усман Дембеле (Ансумане Фати, 73'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 60'), Педри (Франк Кессье, 83'), Серхио Бускетс (Пабло Гавира, 60'), Френки де Йонг, Alejandro Balde (Жорди Альба, 60'), Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Серхи Роберто, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Винисиус Жуниор (30'), Лука Модрич (75'), Пабло Гавира (81'), Франк Кессье (90 + 2')

«Реал» набрал 25 очков и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу первенства. Каталонцы потерпели первое поражение в чемпионате и с 22 очками остались на второй строчке.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем, 10-м туре «Реал» сыграет на выезде против «Эльче» (19 октября), а «Барселона» примет на своем поле «Вильярреал» (20 октября).