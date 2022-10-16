«Реал» — «Барселона»: счет матча 3:1, обзор голов

На 12-й минуте на Кроосе сфолили, но он в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном. Немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Карима Бензема, который ударом в касание поразил цель
На 35-й минуте Менди получил мяч на левом углу штрафной «Барсы» и по диагонали выкатил мяч назад на испанского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам каталонцев, удвоив счет.
На 83-й минуте Фати разогнал атаку «Барсы» по левому флангу, ворвался в штрафную и совершил прострел, Левандовский пяткой красиво подправил мяч дальше, и Ферран Торрес в касание загнал его в цель.
На 90-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти после просмотра ВАР — Гарсия наступил на ногу Родриго в штрафной, уронив соперника.
Сам же Родриго и реализовал 11-метровый удар. Пробил бразилец в левый угол, и угадал тер Штеген направление удара, но рикошетом от штанги мяч заскочил в ворота.
«Реал» набрал 25 очков и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу первенства. Каталонцы потерпели первое поражение в чемпионате и с 22 очками остались на второй строчке.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем, 10-м туре «Реал» сыграет на выезде против «Эльче» (19 октября), а «Барселона» примет на своем поле «Вильярреал» (20 октября).