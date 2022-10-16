Источник: Галактионов согласовал трехлетний контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с. Об этом сообщает «Чемпионат»

«Назначение Галактионова на пост главного тренера "Локо" — решённый вопрос. Это произойдёт либо после матча "Пари НН" с "Зенитом", либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», — сообщит источник.

Ранее стало известно, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива».

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.