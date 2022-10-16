ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» выиграла предыдущее «Класико» со счетом 4:0Накануне «Эль Класико». Как «Реал» и «Барселона» стали одной и той же командой
  • 07:31
    • Мбаппе может покинуть зимой «ПСЖ», выкупив свой контракт
  • 00:12
    • Гризманн принес «Атлетико» победу над «Атлетиком»
  • 00:20
    • «Ланс» одержал победу над «Монпелье» и вышел в топ-3 Лиги 1
  • 23:45
    • «Аталанта» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 21:28
    • Гол Кейна помог «Тоттенхэму» победить «Эвертон»
    Все новости спорта

    Лапорта: Моя мечта — увидеть Месси снова в «Барселоне»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что планирует встретиться с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Я обязательно увижу его в понедельник на церемонии вручения "Золотого мяча" и я знаю, что для него значит "Барселона". Но сейчас он игрок "ПСЖ", и я думаю, что мы не окажем ему никакой услуги, говоря об этом.

    Мы должны уважать его. Позвольте мне не вмешиваться в этот вопрос. Многие каталонцы мечтают увидеть Месси снова в "Барселоне"? Это и моя мечта тоже», — цитирует Лапорту Sport.es.

    Напомним, Месси проводит второй сезон во французском «Пари Сен-Жермен». «Барселону» он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

    Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» будет близок к победе?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Реал» возьмет реванш у «Барсы» за сокрушительное поражение в весеннем Эль Класико?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Выиграет ли «Ман Сити» дуэль у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Чарльтон — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры