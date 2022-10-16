Лапорта: Моя мечта — увидеть Месси снова в «Барселоне»

Президент «Барселоны»рассказал, что планирует встретиться с нападающим «ПСЖ»

«Я обязательно увижу его в понедельник на церемонии вручения "Золотого мяча" и я знаю, что для него значит "Барселона". Но сейчас он игрок "ПСЖ", и я думаю, что мы не окажем ему никакой услуги, говоря об этом.

Мы должны уважать его. Позвольте мне не вмешиваться в этот вопрос. Многие каталонцы мечтают увидеть Месси снова в "Барселоне"? Это и моя мечта тоже», — цитирует Лапорту Sport.es.

Напомним, Месси проводит второй сезон во французском «Пари Сен-Жермен». «Барселону» он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».