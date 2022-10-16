Добро пожаловать на «Энфилд», где «Ливерпуль» примет одного из лидеров чемпионата Англии — «Манчестер Сити». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» далеки от чемпионской гонки и на данный момент находятся даже не в десятке, расположившись на 11-й позиции с десятью очками. Второй тур подряд подопечным Юргена Клоппа предстоит провести против лидеров чемпионата. В предыдущем матче «красные» в Лондоне уступили «Арсеналу» (2-3), который по итогам тура вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ. Голами в составе «Ливерпуля» отличились Нуньес и Фирмино, а у «канониров» дубль на свой счет записал Сака и еще один мяч забил Мартинелли. Это поражение стало для «мерсисайдцев» вторым в текущем сезоне после проигрыша «Манчестер Юнайтед» в третьем туре (1-2).

В четверг «Ливерпуль» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов разнес на выезде шотландский «Рейнджерс» со счетом 7-1. Стоит отметить нападающего «красных» Мохаммеда Салаха, который вышел на замену во воротам тайме и установил рекорд Лиги чемпионов, забив самый быстрый хет-трик в истории турнира — 6 минут и 14 секунд. Благодаря этой победе, «Ливерпуль» значительно облегчил себе задачу по выходу из плей-офф. На данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают вторую позицию в группе с 9-ю очками и для выхода в 1/8 финала «мерсисайдцам» достаточно набрать одно очко в матчах против «Аякса» и «Наполи».

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают погоню за «Арсеналом», с располагаясь на втором месте с отставанием в одно очко от лондонцев. На данный момент у подопечных Хосепа Гвардиолы 23 балла: семь побед и две ничьи. «Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ. «Горожане» забили уже 33 гола за 9 матчей и почти половина всех мячей «Манчестер Сити» на счету Эрлинга Холланда (15). В предыдущем туре действующие чемпионы Англии разгромили дома «Саутгемптон» (4-0), одержав третью победу подряд. Забитыми мячами в составе «горожан» отличились Канселу, Фоден, Марез и Холланд.

Во вторник «Манчестер Сити» испытал проблемы на выезде в 4-м туре Лиги чемпионов против датского «Копенгагена». Сначала на 25-й минуте игры Марез не смог реализовать одиннадцатиметровый, а спустя пять минут «горожане» остались в меньшинстве после удаления Гомеса. До конца встречи счет так и не был открыт и подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли первые очки в турнире, сыграв в безголевую ничью. Несмотря на мировой исход, «Манчестер Сити» за два тура до окончания группового этапа гарантировал себе выход в плей-офф.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды дважды сыграли между собой вничью с одинаковым счетом 2-2. Последняя встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» проходила 30 июля этого года в рамках Суперкубка Англии и закончилась победой «красных» со счетом 3-1. Всего за пять последних матчей на счету «Ливерпуля» две победы, один раз выиграл «Манчестер Сити» и дважды команды разошлись миром.

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

— Мне нравится готовиться к матчам. Но это самый большой вызов, с которым можно столкнуться в футболе, потому что футбол — это закрытие пространства, закрытие игроков, работа в нужных областях.

Но если ты закрываешь «Ман Сити» здесь, они будут там. Если закрываешь эту брешь, то открываешь другую. Так что это всегда вызов. Дело не в том, что мы теперь чувствуем себя по-другому или что-то в этом роде. Это все еще домашняя игра, это «Энфилд». Это мы против «Ман Сити».

Да, на данный момент они, безусловно, лучшая футбольная команда в мире. Но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Нам поможет полный «Энфилд», и мы постараемся это использовать.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Ливерпуль» всегда был нашим самым большим вызовом, будет им и сейчас. С учетом ЧМ-2022 в таблице может произойти все что угодно. Это хорошая команда, у которых есть вовлеченные на стадионе болельщики.

На «Энфилде» мы играли очень хорошо. Будь это победа или поражение, мы демонстрировали невероятный характер. Они знают, что в последние годы мы боролись за большинство соревнований и титулов. И мы были немного лучше, особенно в АПЛ, но ничего не меняет моего отношения к «Ливерпулю».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.88.