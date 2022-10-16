«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 11-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 1:0.

На 53-й минуте Холанн ворвался слева в штрафную «Ливерпуля», Алисон выцарапал мяч у него из-под ног, но на подхвате оказался Фоден, с острого угла пославший мяч в сетку.

Однако просмотр ВАР показал, что Холанн руками схватил Фабиньо ещё в начальной стадии атаки, в центре поля. Гол не был засчитан.

Счет был открыт на 76-й минуте. Все началось с того, что Кевин Де Брейне навесил со штрафного — прямо в руки Алисону.

Увидел вратарь свободного Салаха слева у центральной линии поля и сильно выбил мяч в его сторону.

Мохамед в касание пробросил мяч себе на ход мимо Канселу, поставив корпус, убежал один на один и технично подрезал мяч над Эдерсоном.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0 Гол: 1:0 Мохамед Салах (76') Ливерпуль: Алисон, Джеймс Милнер, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо (Джордан Хендерсон, 72'), Тьяго, Харви Эллиотт (Fabio Carvalho, 73'), Роберто Фирмино (Дарвин Нуньес, 72'), Диогу Жота (Константинос Цимикас, 90'), Мохамед Салах (Трент Александер-Арнольд, 90') Манчестер Сити: Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Julian Alvarez, 89'), Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу, Эдерсон Предупреждения: Фабиньо (63'), Мануэль Аканджи (78'), Тьяго Алькантара (84'), Диогу Жота (90 + 1') Удаление: Jurgen Klopp (86')

«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.

Календарь и таблица АПЛ

Мерсисайдцы обыграли «горожан» в третий раз подряд и продлили серию без поражений в играх против команды Хосепа Гвардиолы до 5 встреч.