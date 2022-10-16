«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:0, обзор гола

На 53-й минуте Холанн ворвался слева в штрафную «Ливерпуля», Алисон выцарапал мяч у него из-под ног, но на подхвате оказался Фоден, с острого угла пославший мяч в сетку.
Однако просмотр ВАР показал, что Холанн руками схватил Фабиньо ещё в начальной стадии атаки, в центре поля. Гол не был засчитан.
Счет был открыт на 76-й минуте. Все началось с того, что Кевин Де Брейне навесил со штрафного — прямо в руки Алисону.
Увидел вратарь свободного Салаха слева у центральной линии поля и сильно выбил мяч в его сторону.
Мохамед в касание пробросил мяч себе на ход мимо Канселу, поставив корпус, убежал один на один и технично подрезал мяч над Эдерсоном.
«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.
Мерсисайдцы обыграли «горожан» в третий раз подряд и продлили серию без поражений в играх против команды Хосепа Гвардиолы до 5 встреч.