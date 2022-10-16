ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола — любитель высокоинтенсивного футбола и прессингаЭксперты о таком понятии, как интенсивность. Как она проявляется в футболе?
  • 20:29
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» на «Энфилде»
  • 19:22
    • Промес и Соболев сыграют в атаке «Спартака» против ЦСКА
  • 19:11
    • «Реал» одержал победу в «Эль Класико» с «Барселоной»
  • 18:30
    • «Зенит» крупно обыграл «Пари НН» на выезде
  • 20:41
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону», Хаберер оформил дубль
    Все новости спорта

    Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити
    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 1:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 53-й минуте Холанн ворвался слева в штрафную «Ливерпуля», Алисон выцарапал мяч у него из-под ног, но на подхвате оказался Фоден, с острого угла пославший мяч в сетку.

    Однако просмотр ВАР показал, что Холанн руками схватил Фабиньо ещё в начальной стадии атаки, в центре поля. Гол не был засчитан.

    Счет был открыт на 76-й минуте. Все началось с того, что Кевин Де Брейне навесил со штрафного — прямо в руки Алисону.

    Увидел вратарь свободного Салаха слева у центральной линии поля и сильно выбил мяч в его сторону.

    Мохамед в касание пробросил мяч себе на ход мимо Канселу, поставив корпус, убежал один на один и технично подрезал мяч над Эдерсоном.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0
    Гол: 1:0 Мохамед Салах (76') Ливерпуль: Алисон, Джеймс Милнер, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо (Джордан Хендерсон, 72'), Тьяго, Харви Эллиотт (Fabio Carvalho, 73'), Роберто Фирмино (Дарвин Нуньес, 72'), Диогу Жота (Константинос Цимикас, 90'), Мохамед Салах (Трент Александер-Арнольд, 90') Манчестер Сити: Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Julian Alvarez, 89'), Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу, Эдерсон Предупреждения: Фабиньо (63'), Мануэль Аканджи (78'), Тьяго Алькантара (84'), Диогу Жота (90 + 1') Удаление: Jurgen Klopp (86')

    «Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.

    Календарь и таблица АПЛ

    Мерсисайдцы обыграли «горожан» в третий раз подряд и продлили серию без поражений в играх против команды Хосепа Гвардиолы до 5 встреч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» будет близок к победе?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Веселый второй тайм на «Парк де Пренс»?!
  • ПСЖ — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Поднимется ли «Милан» в зону Лиги чемпионов?
  • «Верона» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры