Лапорта зашел в судейскую за разъяснениями после поражения от «Реала»

Президентзашел в судейскую после поражения от(1:3) в матче 9-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca

После завершения класико функционер зашел в комнату к арбитрам, чтобы получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча.

Также у Лапорты были вопросы по поводу пенальти в ворота «Барселоны» за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.

«Президент "Барселоны" Жоан Лапорта зашел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу определенных ситуаций во время матча.

В связи с этим ему было предложено покинуть судейскую раздевалку, дальнейших происшествий не было», — отметил главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес в рапорте.