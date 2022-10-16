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    Лапорта зашел в судейскую за разъяснениями после поражения от «Реала»

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зашел в судейскую после поражения от «Реала» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    После завершения класико функционер зашел в комнату к арбитрам, чтобы получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча.

    Также у Лапорты были вопросы по поводу пенальти в ворота «Барселоны» за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.

    «Президент "Барселоны" Жоан Лапорта зашел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу определенных ситуаций во время матча.

    В связи с этим ему было предложено покинуть судейскую раздевалку, дальнейших происшествий не было», — отметил главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес в рапорте.

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