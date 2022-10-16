Последний матч между собой: «Удинезе» — «Лацио» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Удинезе». Коэффициент ставки — 2.37.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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