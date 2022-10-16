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    Клопп: «Ливерпуль» оборонялся на невероятно высоком уровне 99 минут

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Результат — идеальный. Показали очень хорошую игру в невероятно напряженном матче.

    Мы оборонялись на невероятно высоком уровне почти 99 минут. У соперника возникали моменты, но особенно в своей штрафной площади мы были очень хороши.

    Этот результат имеет огромное значение для нас. У "Ман Сити" не получалось создавать контратаки, у нас таких ситуаций было три.

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    • Ситуация с голом — фантастическое видение поля Алиссона и прекрасная игра Салаха. Он может один раз не забить, но два подряд не промахнется.

    Все определяют голы, но в этом матче было очень много хороших футбольных моментов против, я бы сказал, лучшей команды в мире», — сказал Клопп ВВС.

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