Клопп: «Ливерпуль» оборонялся на невероятно высоком уровне 99 минут

Главный тренерпрокомментировал итоги матча 11-го тура АПЛ против(1:0).

«Результат — идеальный. Показали очень хорошую игру в невероятно напряженном матче.

Мы оборонялись на невероятно высоком уровне почти 99 минут. У соперника возникали моменты, но особенно в своей штрафной площади мы были очень хороши.

Этот результат имеет огромное значение для нас. У "Ман Сити" не получалось создавать контратаки, у нас таких ситуаций было три.

Ситуация с голом — фантастическое видение поля Алиссона и прекрасная игра Салаха. Он может один раз не забить, но два подряд не промахнется.

Все определяют голы, но в этом матче было очень много хороших футбольных моментов против, я бы сказал, лучшей команды в мире», — сказал Клопп ВВС.