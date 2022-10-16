ЦСКА — «Спартак»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 17-й минуте открыли армейцы. Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной «Спартака», Мевля неудачно сыграл головой, Федор Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель.
На 53-й минуте гости отыгрались. Зиньковский сместился в центр, освободился от Карраскаля и с левой из-за штрафной исполнил классный удар в дальний угол ворот.
Спустя пять минут спартаковцы убежали в контратаку левым краем , Промес сделал своевременную передачу на ход Соболеву, который ворвался в штрафную, оценил позицию вратаря и аккуратно низом пробил под дальнюю штангу.
А на 70-й минуте Обляков с правого фланга исполнил мягкий заброс к линии вратарской «Спартака», откуда Чалов без сопротивления пробил головой — мяч после отскока от газона залетел под перекладину.
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.
В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».