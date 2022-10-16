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    ЦСКА сыграл вничью в столичном дерби со «Спартаком»

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью со столичным «Спартаком» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 17-й минуте открыли армейцы. Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной «Спартака», Мевля неудачно сыграл головой, Федор Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель.

    На 53-й минуте гости отыгрались. Зиньковский сместился в центр, освободился от Карраскаля и с левой из-за штрафной исполнил классный удар в дальний угол ворот.

    Спустя пять минут спартаковцы убежали в контратаку левым краем , Промес сделал своевременную передачу на ход Соболеву, который ворвался в штрафную, оценил позицию вратаря и аккуратно низом пробил под дальнюю штангу.

    А на 70-й минуте Обляков с правого фланга исполнил мягкий заброс к линии вратарской «Спартака», откуда Чалов без сопротивления пробил головой — мяч после отскока от газона залетел под перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Спартак 2:2
    Голы: 1:0 Chalov F. (17'), 1:1 Zinkovskiy A. (53'), 1:2 Sobolev A. (58'), 2:2 Chalov F. (70') ЦСКА: Akinfeev I., Carrascal J. (Ermakov N., 66'), Chalov F. (Zabolotnyi A., 87'), Gajic M., Medina J. (Oblyakov I., 65'), Mendez V., Moises, Nababkin K., Willyan, Zaynutdinov B., Zdjelar S. Спартак: Denisov D. (Chernov N., 89'), Dzhikiya G., Ignatov M. (Rybus M., 76'), Khlusevich D., Litvinov R. (Zinkovskiy A., 46'), Mevlja M. (Maslov P., 46'), Promes Q., Prutsev D., Selikhov A., Sobolev A., Zobnin R. Предупреждения: Promes Q. (8'), Sobolev A. (14'), Moises (14'), Khlusevich D. (19'), Litvinov R. (40'), Willyan (40'), Chalov F. (76'), Ermakov N. (82')

    «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

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