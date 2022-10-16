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    ЦСКА — Спартак. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.10.2022 в 20:00 начнется матч в РПЛ ЦСКА — Спартак

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    ЦСКА и Спартак начнут матч в 20:00 в РПЛ, 16.10.2022.

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    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Спартак» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Спартак». Коэффициент ставки — 1.71.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Спартак»).

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