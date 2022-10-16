начнут матч в 16:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 16.10.2022.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Челси» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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