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    «Реал» рассматривает Хаби Алонсо в качестве замены Анчелотти

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    «Реал» занимается поиском специалистов, способных в будущем заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера команды, сообщает ESPN.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    По информации телеканала, руководство намерено следить за тем, как в «Байере» будет работать Хаби Алонсо. У бывшего полузащитника мадридцев видят качества, подходящие «Реалу», и теперь за развитием его тренерской карьеры будут следить более внимательно.

    Экс-игрок «Реала» имел возможность играть и учиться у некоторых из самых успешных тренеров последних лет, включая Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

    Вдобавок Алонсо популярен в Мадриде после пятилетнего пребывания там в качестве игрока, а также по работе тренером юношеской команде «Реала» (до 14 лет).

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