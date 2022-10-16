«Реал» рассматривает Хаби Алонсо в качестве замены Анчелотти

«Реал» занимается поиском специалистов, способных в будущем заменитьна посту главного тренера команды, сообщает ESPN.

По информации телеканала, руководство намерено следить за тем, как в «Байере» будет работать Хаби Алонсо. У бывшего полузащитника мадридцев видят качества, подходящие «Реалу», и теперь за развитием его тренерской карьеры будут следить более внимательно.

Экс-игрок «Реала» имел возможность играть и учиться у некоторых из самых успешных тренеров последних лет, включая Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

Вдобавок Алонсо популярен в Мадриде после пятилетнего пребывания там в качестве игрока, а также по работе тренером юношеской команде «Реала» (до 14 лет).