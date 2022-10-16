Вратарь ЦСКА Акинфеев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Голкипер ЦСКАоценил уровень московского «Спартака» и рассказал, чего ждет от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев.

Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах ЦСКА мы не будем. Всё покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы.

Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет«, — приводит слова Акинфеева "Спорт-экспресс".

Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — "Спартак" состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.