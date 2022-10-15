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    Тренер «Ахмата»: Ребята — молодцы, хотя привезли себе два гола

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром» в 13-м туре российской Премьер-Лиги.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Грозненская команда одержала победу со счетом 3:2, забив решающий гол на пятой компенсированной минуте матча.

    «Для меня "Краснодар" словно злой рок. С нальчикским "Спартаком" проиграл 2:3, с "Кубанью" вели 2:0 — тоже 2:3.

    Ну а сегодня 3:2, получается, три игры подряд с практически одинаковым счетом. Своеобразное ощущение — пять мячей, болельщики довольны.

    Ребята — молодцы, несмотря на то что два гола себе привезли. Думаю, футбол был смотрибельным. Праздник для болельщиков, он и есть праздник.

    Какой ритуал применяли сегодня, чтобы эту тенденцию матчей с "Краснодаром" изменить? Я об этом сегодня не думал. Вспомнил только сейчас после матча», — заявил Ташуев в интервью «Матч Премьер».

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