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    Сторожук: По игре полностью доминировали над «Ахматом» и должны были выигрывать

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    Тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказал мнение о матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3).

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    Краснодарцы в домашнем матче пропустили решающий мяч на пятой компенсированной минуте.

    «Считаю, по игре полностью доминировали. И по моментам, и по владению, и по содержанию, но тяжело разбирать.

    Что сказать Никите [Крицову]? Нельзя обыгрывать, да! Он это понимает! Сейчас сидит и за голову держится.

    Сафонову, который неоднократно нас выручал две игры. Что ему сказать? Ты должен эти мячи брать? Значит, довели до этого.

    Тяжело комментировать. Но опять же считаю, что мы хорошо играли и должны были выигрывать.

    Мы никого не будем винить. Это мы все вместе. И вместе вылезем из этой ситуации», — сказал Сторожук в эфире «Матч Премьер».

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