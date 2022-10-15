ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из God of War Ragnarök:God of War Ragnarök: все, что известно об игре за несколько недель до релиза
  • 20:57
    • Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу в туринском дерби
  • 18:30
    • «Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» на выезде
  • 23:45
    • «Аталанта» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 21:28
    • Гол Кейна помог «Тоттенхэму» победить «Эвертон»
  • 21:28
    • «Лейпциг» благодаря голу Орбана победил «Герту»
    Все новости спорта

    «Локомотив» возглавит российский специалист, считает Сенников

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о том, кто из российских специалистов возглавит московскую команду.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Не так много кандидатов. Я думаю, что кто-то из российских. Сейчас все, например, говорят про Галактионова. Может быть, будет какой-то сюрприз, может Игнашевич из "Балтики" придет.

    Вот еще про Семина думают все, что Юрий Павлович может прийти со своим штабом. Это будет эмоциональной встряской для всех болельщиков.

    Сейчас решает руководство и, наверное, сам Юрий Павлович, если у него будет приглашение, должен все взвесить и принять решение», — приводит слова Сенникова «Спорт день за днем».

    15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ. 13 октября исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников стал Андрей Федоров.

    «Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» будет близок к победе?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Реал» возьмет реванш у «Барсы» за сокрушительное поражение в весеннем Эль Класико?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Выиграет ли «Ман Сити» дуэль у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 16 октября
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аваи — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры