В 19:30 15.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Герта» — «РБ Лейпциг» 1:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Герта». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «РБ Лейпциг»).

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