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    Нигматуллин назвал Плутника худшим руководителем в истории «Локомотива»

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    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался оценил избрание Юрия Нагорных на пост председателя совета директоров «железнодорожников».

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    На этом посту Нагорных заменил Александра Плутника, который принял решение подать в отставку.

    «Уход Плутника — то, что напрашивалось довольно давно, с начала деятельности данного господина. Его действия в были направлены на дискредитацию, развал "Локомотива". Не побоюсь его назвать самым худшим руководителем клуба в истории.

    Одно дело — совершать неквалифицированную работу, а другое — делать ее в меркантильных интересах. Безусловно, огромное количество трансферов, в основном бестолковых, было сделано для бизнеса. Считайте, для освоения бюджета. Поэтому, мне кажется, помимо увольнения надо нести ответственность за потраченные финансы. Как ни крути, это деньги государственных структур. И просто их разбазарить нельзя. Соглашусь с мнением Вадима Шпинева, который этот вопрос поднял», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

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    Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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