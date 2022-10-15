Нигматуллин назвал Плутника худшим руководителем в истории «Локомотива»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался оценил избраниена пост председателя совета директоров «железнодорожников».

На этом посту Нагорных заменил Александра Плутника, который принял решение подать в отставку.

«Уход Плутника — то, что напрашивалось довольно давно, с начала деятельности данного господина. Его действия в были направлены на дискредитацию, развал "Локомотива". Не побоюсь его назвать самым худшим руководителем клуба в истории.

Одно дело — совершать неквалифицированную работу, а другое — делать ее в меркантильных интересах. Безусловно, огромное количество трансферов, в основном бестолковых, было сделано для бизнеса. Считайте, для освоения бюджета. Поэтому, мне кажется, помимо увольнения надо нести ответственность за потраченные финансы. Как ни крути, это деньги государственных структур. И просто их разбазарить нельзя. Соглашусь с мнением Вадима Шпинева, который этот вопрос поднял», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пока не планирует искать замену недавно уволенному с поста спортивного директора Томасу Цорну. Эти функции возьмет на себя Владимир Леонченко.

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.