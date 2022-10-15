Литвинов: В «Спартаке» нет никаких стереотипов насчет непобедимости «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о противостоянии с «Зенитом».

«Что бы я выбрал — одну победу над "Зенитом" или три проигрыша? Я выберу три победных матча. Потому что это в сумме дает девять очков, а тут три, если выбирать одну победу.

Если это намек на непобедимость "Зенита", у нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть "Зенит". Это вокруг СМИ, наверное», — приводит слова Литвинова Sport24.

Ранее в этом сезоне «Спартак» проиграл «Зениту» в рамках Суперкубка России и РПЛ, но смог победить питерскую команду в Кубке России.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров, «Спартак» находится на второй строчке, отставая на пять очков.