В 22:00 15.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Монпелье» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 2.37.

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