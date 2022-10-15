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    Гуренко призвал «Локомотив» вернуть Семина на пост главного тренера

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    Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что руководству «железнодорожников» следует назначить Юрия Семина на пост главного тренера.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Семин, однозначно! В этой критической ситуации, когда команде нужна встряска, а до зимнего перерыва осталось пять туров, только Юрий Палыч может быстро все разрулить и дать результат.

    Во-первых, в "Локомотиве" ему каждая травинка знакома. Во-вторых, он тонко чувствует футболистов, умеет выжимать из них максимум. У Семина все играют на пределе возможностей, с дисциплиной порядок. Кстати, в Белоруссии Юрия Палыча очень любят, в свое время здесь больше болели за "Локомотив", чем за "Спартак", ЦСКА и другие российские клубы.

    Семин мог бы доработать до конца сезона. Параллельно подбирая преемника, которому в дальнейшем помогал бы в качестве консультанта или одного из руководителей клуба. Все-таки в 75 главным тренером быть сложновато», — приводит слова Гуренко «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров..VrezNews1 /football/2022/10/13/fedorov/

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