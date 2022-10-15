«Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал худший трансфер «Локомотива» при Цорне

Бывший защитник «Локомотива»считает, что «железнодорожники» допустили серьезную ошибку, подписав хорватского защитника

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Тин Едвай Фото: fclm.ru

«Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!

Странная, конечно, история. Парень в Бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии — наверное, как футболист что-то собой представляет. По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в "Локомотиве" за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных "привозов".

А Раконяц? Пытаюсь хоть что-то в нем разглядеть — и не могу! Не за что зацепиться! Скорость? Нет. Техника? Нет. Игра вверху или голевое чутье? Опять мимо. Ни-че-го! И это легионер, купленный за 2,5 миллиона евро! Не укладывается в голове!

C Тикнизяном, Ненаховым, Мампасси и Митаем тоже промахнулись. Сегодня в команде вообще нет ни одного защитника, который соответствовал бы уровню "Локомотива".

И все-таки главная ошибка Цорна — безграничная вера в немецкую тренерскую школу. Ладно Гиздоль — это креатура Рангника. Но зачем зимой, когда оба уже покинули Россию, команду доверили Компперу, у которого ни опыта, ни лицензии Pro? Потом позвали Циннбауэра, придумали бредовый тандем, и все окончательно развалилось», — приводит слова Гуренко «Спорт-Экспресс».

Едвай провел в текущем чемпионате России десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.