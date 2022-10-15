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    Аталанта — Сассуоло. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.10.2022 в 21:45 начнется матч в Серии А Аталанта — Сассуоло

    Футбол Серия A Аталанта Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Аталанта и Сассуоло начнут матч в 21:45 в Серии А, 15.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Аталанта» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аталанта»).

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