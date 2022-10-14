Семин о Нагорных в «Локомотиве»: Закономерное решение — оно напрашивалось

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил избрание Юрия Нагорных на пост председателя совета директоров «железнодорожников».

На этом посту Нагорных заменил Александра Плутника, который принял решение подать в отставку.

«Избрать Нагорных председателем совета директоров — правильное решение. Люди не справились — это была непростая и сложная работа. Теперь они уходят, а другие приходят.

Нагорных — спортивный функционер. Хорошо знает спорт. В футболе не работал, зато в спорте всю жизнь. Закономерное решение — оно напрашивалось», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пока не планирует искать замену недавно уволенному с поста спортивного директора Томасу Цорну. Эти функции возьмет на себя Владимир Леонченко.

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.