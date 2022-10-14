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    Семин о Нагорных в «Локомотиве»: Закономерное решение — оно напрашивалось

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил избрание Юрия Нагорных на пост председателя совета директоров «железнодорожников».

    Семин о Нагорных в «Локомотиве»: Закономерное решение — оно напрашивалось
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    На этом посту Нагорных заменил Александра Плутника, который принял решение подать в отставку.

    «Избрать Нагорных председателем совета директоров — правильное решение. Люди не справились — это была непростая и сложная работа. Теперь они уходят, а другие приходят.

    Нагорных — спортивный функционер. Хорошо знает спорт. В футболе не работал, зато в спорте всю жизнь. Закономерное решение — оно напрашивалось», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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    • Ранее сообщалось, что «Локомотив» пока не планирует искать замену недавно уволенному с поста спортивного директора Томасу Цорну. Эти функции возьмет на себя Владимир Леонченко.

    Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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