Экс-тренер «Зенита»: Зимой может случиться массовый отъезд перспективных российских игроков в Европу

Бывший тренер «Зенита»считает, что многие российские футболисты из-за частичной мобилизации уже зимой постараются перейти в европейские клубы.

«Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят.

В зимнее трансферное около может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.

Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», — приводит слова Петржелы Sport24.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».