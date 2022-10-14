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    Экс-тренер «Зенита»: Зимой может случиться массовый отъезд перспективных российских игроков в Европу

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    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что многие российские футболисты из-за частичной мобилизации уже зимой постараются перейти в европейские клубы.

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    «Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят.

    В зимнее трансферное около может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.

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    • Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», — приводит слова Петржелы Sport24.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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