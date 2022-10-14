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    Павлюченко: В дерби «Спартака» и ЦСКА все будет зависеть от Промеса

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    Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Сейчас практически вся игра "Спартака" зависит от Промеса, потому что он набрал такой ход, забивает в каждой игре, в атаке он лидер, от него будет все зависеть.

    Я думаю, что ЦСКА просматривает игры, наверное, [главный тренер команды Владимир] Федотов знает, что нужно будет выключить Промеса, может быть, кто-то с ним будет персонально играть, чтобы его остановить. Промес может из ничего пробить, создать момент, забить. Поэтому я думаю, что для ЦСКА будет большой проблемой Промес в атаке.

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    • Мне кажется, что будут забиты мячи, не один, не два, потому что ЦСКА и "Спартак" — это команды, которые любят атаковать, создают много моментов, у них есть в атаке футболисты, способные решать любой эпизод. Поэтому мне кажется, что игра не будет закрытой, будет атакующий футбол. Трудно сказать, это дерби, команды сейчас равные, понятно, что преимущество будет у ЦСКА, потому что играют дома, болельщики погонят. Но мы знаем, что поклонников "Спартака" всегда много приезжает вне зависимости от города.

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    • Конечно, я буду болеть за "Спартак", но хочу сказать, что ЦСКА сейчас тоже на ходу, и красно-белые набрали ход. Будет интересно. Я бы сказал, что игра за шесть очков, победа в таких матчах дает эмоциональный всплеск, такой толчок на дальнейшее, команды будут стараться победить. Если "Спартак" хочет быть в гонке за чемпионство, то нужно победить ЦСКА, произойдет отрыв в очках, нельзя такие матчи упускать», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

    Промес провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

    Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА.

    «Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.

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