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    Клопп назвал «Ман Сити» лучшей командой мира

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится 16 октября на «Энфилд Роуд» в 18:30 мск.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы сыграем дома, на "Энфилде". Да, они на данный момент, безусловно, лучшая футбольная команда в мире, так оно и есть, но мы все равно попробуем победить, хотя и знаем, что нет никаких гарантий. Но мы знаем, что нам поможет заполненный "Энфилд", и мы пытаемся это использовать».

    Многие эксперты и болельщики уже исключили «Ливерпуль» из чемпионской гонки, в то время как другие настаивают на том, что красные все еще способны сократить отставание. Красные на 14 очков отстают от лидирующего в АПЛ «Арсенала» и на 13 — от идущего вторым «Ман Сити». Когда Клоппу напомнили о том, что в последние годы в играх между «Ман Сити» и «Ливерпулем» обычно определялся чемпион, тренер Клопп признался.

    «Это может быть снова в этом году, но не с нами!» — цитирует Клоппа The Mirror.

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