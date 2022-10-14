Клопп назвал «Ман Сити» лучшей командой мира

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал предстоящий матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится 16 октября на «Энфилд Роуд» в 18:30 мск.

«Мы сыграем дома, на "Энфилде". Да, они на данный момент, безусловно, лучшая футбольная команда в мире, так оно и есть, но мы все равно попробуем победить, хотя и знаем, что нет никаких гарантий. Но мы знаем, что нам поможет заполненный "Энфилд", и мы пытаемся это использовать».

Многие эксперты и болельщики уже исключили «Ливерпуль» из чемпионской гонки, в то время как другие настаивают на том, что красные все еще способны сократить отставание. Красные на 14 очков отстают от лидирующего в АПЛ «Арсенала» и на 13 — от идущего вторым «Ман Сити». Когда Клоппу напомнили о том, что в последние годы в играх между «Ман Сити» и «Ливерпулем» обычно определялся чемпион, тренер Клопп признался.

«Это может быть снова в этом году, но не с нами!» — цитирует Клоппа The Mirror.