В 17:00 14.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «Енисей» — «КамАЗ» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КамАЗ» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.19.

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