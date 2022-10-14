Федотов: Матч со «Спартаком» — супермотивация для ЦСКА

Главный тренер ЦСКАрассказал, как команда готовится к предстоящему матчу сов 13-м туре РПЛ.

«Великолепная погода, мы занимаемся любимым делом, хорошая рабочая атмосфера. Мы в хорошем настроении. Такой статусный матч, аншлаг будет на стадионе. Что может быть лучше?

Дисквалификаций нет — все готовятся в полном объеме. Рассчитываем на всех футболистов.

"Спартак" — это очень амбициозная команда. Такой она была во все времена, народная команда. Хороший соперник — это супермотивация для нас.

Тем более это матч двух московских команд. Это всегда интересно. Это дерби. Мы играем дома, но спартаковские болельщики всегда просачиваются на трибуны, и получается, что на своем стадионе ты ощущаешь себя как в гостях. Это и есть признак народности команды. Надеемся, знаем и верим, что наши болельщики будут нас очень горячо поддерживать.

"Спартак" фаворит? Когда команды выходят на поле, шансы всегда 50 на 50. А потом уже там всё решается. Понятно, что есть эксперты и аналитики, которые делают свои выводы. Это тоже игра, в которой всё решится на поле. Кто будет больше хотеть победы, тот и победит», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.