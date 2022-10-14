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    Федотов: Матч со «Спартаком» — супермотивация для ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как команда готовится к предстоящему матчу со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Великолепная погода, мы занимаемся любимым делом, хорошая рабочая атмосфера. Мы в хорошем настроении. Такой статусный матч, аншлаг будет на стадионе. Что может быть лучше?

    Дисквалификаций нет — все готовятся в полном объеме. Рассчитываем на всех футболистов.

    "Спартак" — это очень амбициозная команда. Такой она была во все времена, народная команда. Хороший соперник — это супермотивация для нас.

    Тем более это матч двух московских команд. Это всегда интересно. Это дерби. Мы играем дома, но спартаковские болельщики всегда просачиваются на трибуны, и получается, что на своем стадионе ты ощущаешь себя как в гостях. Это и есть признак народности команды. Надеемся, знаем и верим, что наши болельщики будут нас очень горячо поддерживать.

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    • "Спартак" фаворит? Когда команды выходят на поле, шансы всегда 50 на 50. А потом уже там всё решается. Понятно, что есть эксперты и аналитики, которые делают свои выводы. Это тоже игра, в которой всё решится на поле. Кто будет больше хотеть победы, тот и победит», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    «Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.

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