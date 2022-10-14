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    • «Прикроем рот некоторым». Джикия жестко высказался перед матчем с ЦСКА
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    «Прикроем рот некоторым». Джикия жестко высказался перед матчем с ЦСКА

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем настрое перед матчем с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «То, что было с "Крыльями Советов", уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах.

    Никаких громких слов точно говорить не буду. Все идет как надо. Это будет большая проверка, потому что прошло уже 12 туров.

    У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части таблицы: мы проиграли "Динамо", "Ростову", "Зениту". Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы.

    На сегодняшний день, когда мы провели несколько туров, обыграли "Локомотив" и "Зенит" в Кубке России, люди опять вернули чувство, что "Спартак" может навязать борьбу.

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    • Поэтому матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот — в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может.

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    Понятно, что когда сидишь на диване и обсуждаешь, это одно, там все мастера спорта. Но другое — выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас все получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что все будет хорошо», — сказал Джикия в интервью пресс-службе красно-белых.

    Ранее стало известно, что Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА.

    «Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.

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