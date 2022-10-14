Куртуа пропустит Эль Класико. Ворота «Реала» будет защищать украинец Лунин

Голкипер мадридского «Реала»не сыграет противв матче девятого тура чемпионата Испании.

Куртуа не успел полностью восстановиться к предстоящему Эль Класико, сообщает Marca.

В пятницу бельгийский вратарь продолжил тренироваться по индивидуальной программе.

После паузы на матчи сборных у Куртуа был диагностирован радикулит. Из-за этого ему пришлось пропустить несколько матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

В предстоящем матче с «Барсой» ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин, вместе с которым команда пока не проигрывала.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября, начало — в 17:15 мск.