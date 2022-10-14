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    Куртуа пропустит Эль Класико. Ворота «Реала» будет защищать украинец Лунин

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    Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет против «Барселоны» в матче девятого тура чемпионата Испании.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Куртуа не успел полностью восстановиться к предстоящему Эль Класико, сообщает Marca.

    В пятницу бельгийский вратарь продолжил тренироваться по индивидуальной программе.

    После паузы на матчи сборных у Куртуа был диагностирован радикулит. Из-за этого ему пришлось пропустить несколько матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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    • В предстоящем матче с «Барсой» ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин, вместе с которым команда пока не проигрывала.

    Матч «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября, начало — в 17:15 мск.

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