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    Карраскаль: Мне нравится игра Промеса и его стиль

    Футбол ЦСКА Спартак
    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Конечно, мы следим за успехами "Спартака". Они сейчас на подъеме и очень хорошо выступают, у них многое получается. Однако мы тоже набрали хороший ход, высоко располагаемся в турнирной таблице. Будет серьезная битва двух мощных противников.

    В "Спартаке" собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Квинси Промеса и его стиль.

    Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться. Ну и для победы нужно будет серьезно отнестись к их сильным качествам.

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    • Я ничего не слышал о том, что "Спартак" считают фаворитом матча. Да, команда находится на хорошей стадии развития точно так же, как и ЦСКА. Не буду соглашаться или опровергать мнения экспертов. Давайте просто подождем игры, на поле будет видно, кто фаворит», — приводит слова колумбийца «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Карраскаль хочет остаться в ЦСКА до конца сезона.

    «Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.

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