Карраскаль: Мне нравится игра Промеса и его стиль

Полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего матча сов 13-м туре РПЛ.

«Конечно, мы следим за успехами "Спартака". Они сейчас на подъеме и очень хорошо выступают, у них многое получается. Однако мы тоже набрали хороший ход, высоко располагаемся в турнирной таблице. Будет серьезная битва двух мощных противников.

В "Спартаке" собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Квинси Промеса и его стиль.

Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться. Ну и для победы нужно будет серьезно отнестись к их сильным качествам.

Я ничего не слышал о том, что "Спартак" считают фаворитом матча. Да, команда находится на хорошей стадии развития точно так же, как и ЦСКА. Не буду соглашаться или опровергать мнения экспертов. Давайте просто подождем игры, на поле будет видно, кто фаворит», — приводит слова колумбийца «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Карраскаль хочет остаться в ЦСКА до конца сезона.

«Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.