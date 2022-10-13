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    Хави: «Барселона» допустила непозволительные ошибки для Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результате матча с «Интером» (3:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Когда вы играете вничью вместо того, чтобы побеждать перед огромной толпой фанатов — то терпите неудачу. Это моя ошибка в той же степени, что и ошибка команды. Как болельщику, которым я являюсь, мне грустно.

    В прошлом году, когда я стал главным тренером, мы не особо конкурировали с "Баварией" на выезде. На этот раз все не так. Мы сами совершали ошибки. Пришло время быть самокритичным, но в этом сезоне дела обстоят лучше, чем в прошлом.

    Честно говоря, я считаю, что первый тайм был блестящим. Очевидно, что мы можем добавить. В последних двух играх были моменты, когда я был доволен, но потом мы допускали ошибки из-за концентрации.

    Мы допустили непозволительные ошибки для Лиги чемпионов. Теперь нам нужно положиться на веру, характер и снова собраться. Мы не показали себя в этом соревновании с лучшей стороны, но у нас все еще есть лига, кубок и Суперкубок — сезон длинный.

    Тактическая идея была хорошей. Возможно, мы снизили интенсивность во втором тайме. Мы команда, поэтому я не собираюсь выбирать виноватого. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, значит, я потерпел неудачу», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

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