В 22:00 13.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Мальмё» — «Унион» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Унион» — «Мальмё» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Унион»).

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